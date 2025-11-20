⚡️⚡️⚡️ Налоговые изменения-2026 приняли в окончательном чтении

20 ноября 2025 года Госдума в третьем чтении приняла закон о ставке НДС 22%, новых лимитах доходов для ПСН и УСН, отмене некоторых налоговых льгот и введении технологического сбора.

Депутаты Госдумы в третьем окончательном чтении приняли закон об изменениях в налоговой системе с 2026 года в рамках налоговой политики.

Итоги голосования в Госдуме 20.11.2025 по третьему чтению законопроекта с налоговыми изменениями 2026. Источник: сайт ГД.

Основные изменения:

Ставка по НДС с 1 января 2026 года увеличится с 20% до 22%.

Лимит доходов за 2025 год — 20 млн рублей, общий для ПСН и УСН, до уплаты НДС 20 млн — в 2026, 15 млн — в 2027 и 10 млн — в 2028 году.

Бизнес на УСН, который впервые перешел на уплату НДС по ставке 5% или 7%, в течение уже первого года сможет однократно от них отказаться, не дожидаясь истечения 3-х летнего срока.

Расширили перечень расходов по УСН, он фактически станет открытым.

Для IT-компаний вырастут страховые взносы с 7,6% до 15% в рамках максимальной базы.

С 1 сентября 2026 года производители и импортеры электроники будут платить технологический сбор. Детали определит кабмин дополнительно.

В 2026-2027 годах увеличатся ставки акцизов на алкогольную, табачную и сахаросодержащую продукцию.

Понятие «сезонное производство» расширили, в него включили случаи падения спроса более чем на 50%.

Региональные власти больше не смогут принимать решение о пониженной ставке УСН, теперь это будет делать только Правительство РФ.

В отгрузочном счете-фактуре надо будет указывать порядковый номер и дату составления авансового счета-фактуры, по которому суммы НДС идут в зачет.

Власти отказались вводить пошлину за внесение данных о маркированных товарах в ГИС. Для торговых предприятий и бизнеса по автомобильным перевозкам оставят возможность применять ПСН.

Исчисление срока уплаты налогов, сборов, страховых взносов тоже решили не менять.