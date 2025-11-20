⚡️⚡️⚡️ Налоговые изменения-2026 приняли в окончательном чтении
Депутаты Госдумы в третьем окончательном чтении приняли закон об изменениях в налоговой системе с 2026 года в рамках налоговой политики.
Основные изменения:
Ставка по НДС с 1 января 2026 года увеличится с 20% до 22%.
Лимит доходов за 2025 год — 20 млн рублей, общий для ПСН и УСН, до уплаты НДС 20 млн — в 2026, 15 млн — в 2027 и 10 млн — в 2028 году.
Бизнес на УСН, который впервые перешел на уплату НДС по ставке 5% или 7%, в течение уже первого года сможет однократно от них отказаться, не дожидаясь истечения 3-х летнего срока.
Расширили перечень расходов по УСН, он фактически станет открытым.
Для IT-компаний вырастут страховые взносы с 7,6% до 15% в рамках максимальной базы.
С 1 сентября 2026 года производители и импортеры электроники будут платить технологический сбор. Детали определит кабмин дополнительно.
В 2026-2027 годах увеличатся ставки акцизов на алкогольную, табачную и сахаросодержащую продукцию.
Понятие «сезонное производство» расширили, в него включили случаи падения спроса более чем на 50%.
Региональные власти больше не смогут принимать решение о пониженной ставке УСН, теперь это будет делать только Правительство РФ.
В отгрузочном счете-фактуре надо будет указывать порядковый номер и дату составления авансового счета-фактуры, по которому суммы НДС идут в зачет.
Власти отказались вводить пошлину за внесение данных о маркированных товарах в ГИС. Для торговых предприятий и бизнеса по автомобильным перевозкам оставят возможность применять ПСН.
Исчисление срока уплаты налогов, сборов, страховых взносов тоже решили не менять.
