Премиум по 9 900 в ДБ 20.11 Моб
🔴 Вебинар: Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и оптимизация →
Маркетплейсы

Как бухгалтеру работать с маркетплейсами в 2025-2026 годах

Узнайте все последние изменения в работе площадок, в налогах, а также ответы на часто задаваемые вопросы.

Уже сегодня, 21 ноября, в 15:00 мск состоится консультация с экспертом Еленой Шедис «Бухгалтер маркетплейса 2025-2026».

Запись и персональный сертификат о посещении консультации будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

Мы разберем:

  1. Последние изменения в налогах и законодательстве, влияющие на работу бухгалтера на маркетплейсах.

  2. Как изменения в учете надо внести в связи с изменениями в законодательстве.

  3. Ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и проф. переподготовки.

  4. Ответы на вопросы из чата консультации.

Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Ждем вас на консультации сегодня в 15:00 мск!

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет