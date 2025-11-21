Как бухгалтеру работать с маркетплейсами в 2025-2026 годах

Узнайте все последние изменения в работе площадок, в налогах, а также ответы на часто задаваемые вопросы.

Уже сегодня, 21 ноября, в 15:00 мск состоится консультация с экспертом Еленой Шедис «Бухгалтер маркетплейса 2025-2026».

Запись и персональный сертификат о посещении консультации будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

Мы разберем:

Последние изменения в налогах и законодательстве, влияющие на работу бухгалтера на маркетплейсах. Как изменения в учете надо внести в связи с изменениями в законодательстве. Ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и проф. переподготовки. Ответы на вопросы из чата консультации.

Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Ждем вас на консультации сегодня в 15:00 мск!