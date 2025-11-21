Новый сезон игр и тренажеров на «Клерке» — уже доступен!

В честь Дня бухгалтера запустили новый сезон браузерных игр и профессиональных тренажеров на «Клерке» — уникальный формат интерактивного обучения, не имеющий аналогов. Это не просто развлечения, а инструменты для тренировки мышления, проверки профессиональной интуиции и честного соревновательного азарта!
Тренажеры
«Бухгалтер маркетплейса: проводки и налоги» — это игра-тренажер по учету типовых операций на маркетплейсе: вы восстанавливаете проводки и рассчитываете налоги для продаж товаров как на ОСНО, так и на УСН. Есть обучающий режим с бесконечной проверкой и экзаменационный — с таймером и результатом.
Новый инструмент — калькулятор инфляции. С ним вы сможете рассчитать изменение покупательной способности денег за выбранный период с учетом инфляции в выбранной стране.
Учитесь быстро и правильно подставлять слова и термины — в «ФЗ-402: Перетаскивание текста». В игровом формате восстановите формулировки, закрепляя профессиональные понятия и тренируя внимательность к деталям.
Новые тренажеры будут доступны наряду со ставшим классикой «Дебет ↔ Кредит»!
Еще на «Клерке» появился не анонсированный ранее интерактивный тренажер по расчету страховых взносов, максимально приближенный к реальной работе бухгалтера!
Заполните форму расчета страховых взносов по всем основным полям РСВ для реальной организации с учетом персональных данных сотрудников, тарифов, лимитов, категорий выплат. Каждое поле формы проверяется на правильность — система выделяет ошибки, недочеты и начисляет баллы только за корректно внесенные значения. Возникают штрафы за лишние или неправильные данные, а верно оставленные пустыми поля засчитываются, как и в настоящем отчете. Идеальный способ прокачать внимательность перед настоящей проверкой!
Игры
«2048» — классическая медитативная головоломка со знакомым содержанием: складывайте квадраты в поле 4x4 так, чтобы получить блок с числом 2048. Главное — не дать полю заполниться, чтобы у вас всегда был ход! Игра доступна в режиме полного экрана.
«ВОРDLE» — это игра на угадывание слова по буквам. Вводите варианты букв, а игра подскажет: зеленым отмечает букву на верном месте, желтым — если буква есть в слове, но на другом месте, серым — если буквы нет. Ваша задача — разгадать слово за несколько попыток, используя эти подсказки.
Полный список игр на «Клерке»:
У игр есть таблицы лидеров, а также общий рейтинг по набранным очкам. Побеждайте в отдельных играх, закрепляясь в общем топе!
Ко Дню бухгалтера — скидка на Клерк.Премиум! Только 20 и 21 ноября можно купить премиум-обучение Клерка по специальной цене. Отличный повод прокачать знания и воспользоваться широкими возможностями сервиса.
Работайте продуктивно и отдыхайте с пользой — вместе с «Клерком»!
Начать дискуссию