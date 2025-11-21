Новый сезон игр и тренажеров на «Клерке» — уже доступен!

Тренажеры

«Бухгалтер маркетплейса: проводки и налоги» — это игра-тренажер по учету типовых операций на маркетплейсе: вы восстанавливаете проводки и рассчитываете налоги для продаж товаров как на ОСНО, так и на УСН. Есть обучающий режим с бесконечной проверкой и экзаменационный — с таймером и результатом.

Новый инструмент — калькулятор инфляции. С ним вы сможете рассчитать изменение покупательной способности денег за выбранный период с учетом инфляции в выбранной стране.

Учитесь быстро и правильно подставлять слова и термины — в «ФЗ-402: Перетаскивание текста». В игровом формате восстановите формулировки, закрепляя профессиональные понятия и тренируя внимательность к деталям.

Новые тренажеры будут доступны наряду со ставшим классикой «Дебет ↔ Кредит»!

🔁 «Дебет ↔ Кредит» 🌓 Тема Привет! За каждую верную проводку — 1 балл. Начать игру Продолжить

Еще на «Клерке» появился не анонсированный ранее интерактивный тренажер по расчету страховых взносов, максимально приближенный к реальной работе бухгалтера!

Заполните форму расчета страховых взносов по всем основным полям РСВ для реальной организации с учетом персональных данных сотрудников, тарифов, лимитов, категорий выплат. Каждое поле формы проверяется на правильность — система выделяет ошибки, недочеты и начисляет баллы только за корректно внесенные значения. Возникают штрафы за лишние или неправильные данные, а верно оставленные пустыми поля засчитываются, как и в настоящем отчете. Идеальный способ прокачать внимательность перед настоящей проверкой!