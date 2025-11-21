Компании смогут за деньги получить доступ к базам МВД о физлицах

Если раньше информацию из систем МВД могли получить только госорганы, правоохранители и должностные лица, то сейчас она будет доступна банкам и другим компаниям.

20 ноября 2025 года депутаты Госдумы приняли правительственный закон, по которому МВД может предоставить компаниям платный доступ к своим базам данных. В них содержится информация о физлицах.

В основном новая функция будет полезна банкам при проверке своих клиентов. Правоохранители передадут сведения по единой системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

«Информация предоставляется за плату в случаях, порядке и размере, которые определяются Правительством Российской Федерации», — сказано в тексте закона.

Раньше доступ к базам данных МВД был только у государственных органов, должностных лиц, зарубежных правоохранителей и международных полицейских.

Закон вступит в силу с момента официальной публикации, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.