📆 Налоговая напомнила о сроках уплаты налога и взносов на ПСН

До 29 декабря 2025 года нужно заплатить налог по патенту и фиксированные страховые взносы.

УФНС напомнило о том, что уплатить налог по ПСН нужно не позднее 29 декабря 2025 года — если срок окончания действия патента приходится на 31 декабря. В этот же срок нужно заплатить фиксированные страховые взносы ИП.

Сумму налога по патентной системе налогообложения можно уменьшить на величину уплаченных взносов.

Для этого нужно заранее подать уведомление об уменьшении суммы патента (форма КНД 1150010) — до момента уплаты налога. Если у предпринимателя нет работников, он может уменьшить налог на полную сумму взносов. Если есть – то не более чем на 50%. Уведомление можно подать через ЛК ИП.

Патенты выдают на срок от одного до 12 месяцев. Для начала применения патента с 1 января 2026 года нужно подать заявление не позднее 16 декабря 2025, подчеркнули налоговики.

При использовании патента не нужно сдавать налоговую декларацию, но ИП с работниками обязаны представлять отчетность по страховым взносам и по НДФЛ с доходов своих сотрудников.

Если ИП на патенте планирует нанимать работников, в том числе по договорам ГПХ, необходимо правильно указать среднюю численность сотрудников в заявлении на патент.

Данные о численности должны соответствовать информации, представленной в расчетах по страховым взносам. Налоговые органы регулярно проводят проверки и выявляют случаи занижения численности работников, предупредило УФНС.

