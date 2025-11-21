Премиум по 9 900 в ДБ 20.11 Моб
Самозанятые

❔ Что с комиссией Авито, если самозанятый посуточно сдает квартиру

Комиссия – это личные расходы самозанятого. На спецрежиме НПД расходы не учитывают.

Самозанятый сдает квартиру посуточно на Авито и получает арендную плату за вычетом комиссии площадки.

Как пробивать чек в приложении «Мой налог» — на всю сумму или за вычетом комиссии, спросил налогоплательщик.

«Комиссия – это личные расходы самозанятого за пользование теми или иными услугами. При применении спецрежима не учитываются расходы, связанные с ведением деятельности, в том числе комиссия», — ответили налоговики.

Таким образом, доходом признается вся сумма поступлений.

