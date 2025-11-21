❔ Что с комиссией Авито, если самозанятый посуточно сдает квартиру
Комиссия – это личные расходы самозанятого. На спецрежиме НПД расходы не учитывают.
Самозанятый сдает квартиру посуточно на Авито и получает арендную плату за вычетом комиссии площадки.
Как пробивать чек в приложении «Мой налог» — на всю сумму или за вычетом комиссии, спросил налогоплательщик.
«Комиссия – это личные расходы самозанятого за пользование теми или иными услугами. При применении спецрежима не учитываются расходы, связанные с ведением деятельности, в том числе комиссия», — ответили налоговики.
Таким образом, доходом признается вся сумма поступлений.
