Поступления по налогу на прибыль на Кубани просели в среднем на 14%
В 2025 году поступления по налогу на прибыль в Краснодарском крае снижаются уже второй год подряд. Для сравнения, в 2023 году был рост до 30-40%. Об этом рассказал руководитель УФНС по Краснодарскому краю Алексей Семенов.
По итогам девяти месяцев 2025 года налоговые поступления сократились в среднем на 14% практически из всех основных отраслей региона. Это транспортировка и хранение, торговля, строительство, операции с недвижимостью, гостиницы и общепит. Растет только сфера финансов и страхования.
Снижение налога на прибыль связывают с тем, что у компаний выросла нагрузка: поднялись тарифы, увеличились зарплаты, стал заметен эффект от высокой ключевой ставки.
«Да, тяжело, да, непросто. Но видно, что предпринимательское сообщество не собирается складывать руки, а работает», — сказал Алексей Семенов.
Также он добавил, что сейчас туристический сектор начал работать круглый год. Эта сфера потянет за собой и транспорт, и продовольственный рынок, и креативные индустрии.
