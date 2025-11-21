Федеральный инвестиционный вычет по налогу на прибыль распространяется не на все обрабатывающие производства

В постановлении Правительства РФ отдельно оговорено, при каких видах деятельности организаций нельзя применять ФИНВ.

В письме от 28.07.2025 № 03-03-06/1/7278 Минфин ответил, может ли компания с основным видом деятельности по ОКВЭД 11.07 («Производство безалкогольных напитков; производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды») применять федеральный инвестиционный вычет по налогу на прибыль.

Категории плательщиков, которые могут применять ФИНВ, устанавливает Правительство (ст. 286.2 НК).

Так, параметры применения ФИНВ утверждены постановлением кабмина от 28.11.2024 № 1638. Установлено, что вычет могут применять плательщики налога на прибыль с основным видом деятельности по ЕГРЮЛ на 01.01.2024, включенным перечень из постановления.

Вычет могут применять компании, основной вид деятельности которых – любой из включенных в раздел «Обрабатывающие производства», кроме классов «Производство пищевых продуктов», «Производство напитков», «Производство табачных изделий».

То есть организация, основной вид деятельности которой – производство напитков, не соответствует критериям ФИНВ и не может применять федеральный инвествычет, разъяснил Минфин.

Научим рассчитывать и уплачивать налог на прибыль на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО». Вы узнаете, как составлять отчетность и работать с ЭДО. Освоите управленку и финанализ, сможете легко проходить проверки и претендовать на должность главбуха.

Цена курса со скидкой 61 %: 12 900 ₽ вместо 33 000 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.