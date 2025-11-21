Все вывески с марта 2026 года нужно перевести на русский язык
С 1 марта 2026 года вступит в силу закон от 24.06.2025 № 168-ФЗ о защите русского языка в публичном пространстве.
Вывески и указатели должны будут переводиться на русский язык, отметила глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.
По ее словам, закон предусматривает два важных изменения.
«Первое касается сферы торговли. В закон "О защите прав потребителей" внесены дополнения, касающиеся информации, размещенной для публичного ознакомления на вывесках, указателях, табличках», — заявила Казакова.
Такие указатели как «открыто/закрыто», «вход/выход», «распродажа», «цена», «скидки» или «касса» должны быть в обязательном порядке на русском языке.
«При необходимости ее можно продублировать на языках народов РФ. Также не запрещен перевод на иностранные языки, если в этом есть необходимость», — уточнила парламентарий.
Изменения в сфере, которая касается торговых знаков и фирменных наименований, не вводили, добавила Казакова.
Комментарии1
по-моему, это всё же разное!
ну так туда или сюда??