Все вывески с марта 2026 года нужно перевести на русский язык

По новому закону вся публичная информация должна быть на русском языке, но может быть продублирована на других.

С 1 марта 2026 года вступит в силу закон от 24.06.2025 № 168-ФЗ о защите русского языка в публичном пространстве.

Вывески и указатели должны будут переводиться на русский язык, отметила глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.

По ее словам, закон предусматривает два важных изменения.

«Первое касается сферы торговли. В закон "О защите прав потребителей" внесены дополнения, касающиеся информации, размещенной для публичного ознакомления на вывесках, указателях, табличках», — заявила Казакова.

Такие указатели как «открыто/закрыто», «вход/выход», «распродажа», «цена», «скидки» или «касса» должны быть в обязательном порядке на русском языке.

«При необходимости ее можно продублировать на языках народов РФ. Также не запрещен перевод на иностранные языки, если в этом есть необходимость», — уточнила парламентарий.

Изменения в сфере, которая касается торговых знаков и фирменных наименований, не вводили, добавила Казакова.

