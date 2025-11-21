💰 Цифровые платформы будут тратить по 247 млн рублей в год на интеграцию с ФНС
Минфин подсчитал, что интеграция с системами ФНС будет стоить маркетплейсам, агрегаторам и онлайн-сервисам около 247 млн рублей в год. Закон о платформенной экономике, который предусматривает обмен данными с налоговиками, вступит в силу в октябре 2026 года.
Цель изменений — предотвратить уклонение от уплаты налогов в сфере e-commerce за счет автоматической передачи данных. Помимо дробления ФНС сможет выявить неуплату или неполную уплату НДС при применении УСН, занижение выручки на размер агентского вознаграждения, неправомерное применение спецрежимов, а также фиктивную миграцию в регионы с пониженной ставкой УСН. Об этом пишут «Ведомости».
Ежегодные расходы платформ будут включать:
покупку криптозащиты — 5 млн рублей;
сервисы взаимодействия с ФНС — от 5 до 25 млн;
доработку внутренних систем — 15 млн;
внедрение системы выявления рисков — 25-120 млн;
изменение личных кабинетов продавцов — до 7 млн;
налаживание системы блокировки — от 7 до 40 млн;
уведомления о блокировках — от 1 до 10 млн.
Несмотря на то, что административная нагрузка на платформы вырастет, бюджетных расходов не будет. Напротив, Минфин ждет роста поступлений в казну.
Комментарии1
Сейчас только Озон на свои морковки(на призы) тратит не меньше.