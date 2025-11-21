🚖 Самозанятым могут разрешить работать в такси без постоянной регистрации

Таксисты, которые зарегистрированы в качестве самозанятых, не могут легально работать в регионе, где у них нет постоянной регистрации. Это хотят изменить, ведь жители страны не должны быть ограничены в правах на труд при межрегиональном переезде.

20 ноября 2025 года Госдума в первом чтении приняла законопроект, по которому самозанятые таксисты смогут работать без постоянной регистрации в регионе.

Сейчас разрешение на работу в такси можно получить только по месту постоянной регистрации. Если человек зарегистрирован в одном субъекте РФ, он не может работать в том регионе, где реально проживает.

«Устранение административного барьера получения разрешения исключительно по месту постоянной регистрации будет способствовать целям удовлетворения пассажирского спроса на услуги такси, сбалансированности рынка труда», — сказано в пояснительной записке.

Важно, что россияне не ограничены в своих правах на труд, образование, медицинскую помощь при межрегиональном передвижении. Они могут получать услуги и работать в зависимости от места постоянной или временной регистрации.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.