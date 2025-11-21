В 2026 году планируют запустить реестр доверенных туристических агрегаторов

Сайты, которые предлагают забронировать гостиницы для отдыха или туры, будут оценивать по 26 показателям. Они смогут войти в реестр доверенных агрегаторов.

Роскачество собирается запустить реестр доверенных туристических агрегаторов уже в 2026 году.

Около 50% бронирований жилья для отдыха идет на сайтах-агрегаторах. Их общий оборот достигает 440 млрд рублей. Такими сайтами для поиска отелей пользовались 65% россиян, а 25% — агрегаторами, которые могут подобрать тур. Об этом пишут «Ведомости».

Турагрегаторы будут оценивать по методике, которую создадут Роскачество, Росаккредитация и Ассоциация туристических агрегаторов. В ней будет 26 показателей, связанных с безопасностью услуг, открытостью информации и базовой информационной безопасностью. Сайты, которые не войдут в реестр, останутся без доступа к верифицированным данным и не смогут получить оценку.

С января по сентябрь 2025 года число туристических поездок по России выросло на 5% — до 69 млн.