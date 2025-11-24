🤰 При расчете пособия по беременности и родам можно заменить годы, чтобы выплата была больше
При расчете пособия по беременности и родам учитывают заработок за два года до начала декретного отпуска, напомнил Соцфонд.
Выплата равна 100% среднего заработка за этот период. Ее перечислят единоразово:
за 140 дней отпуска по беременности и родам (70+70) – стандартный срок;
156 дней (70+86) – при осложненных родах;
194 дня (84+110) – при многоплодной беременности.
Так, в 2025 году при стандартном отпуске в 140 дней минимальный размер пособия составит 103 285 руб., а максимальный — 794 355 руб.
Если женщина в расчетный период была в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком – эти годы можно заменить на предшествующие, отмечает фонд.
Например:
Если декретный отпуск по БиР будет в 2026 году, его рассчитают на основе зарплаты за 2025 и 2024. Но, если в 2024 был отпуск по уходу за другим ребенком, этот год можно заменить на 2023 и повысить средний дневной заработок.
Заявление на замену лет подают вместе с заявлением на отпуск работодателю.
Ну если мужикам дали возможность "отбывать срок" декретного отпуска, то почему бы и стаж оного тогда для подобных исчислений не делать?