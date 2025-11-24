🤰 При расчете пособия по беременности и родам можно заменить годы, чтобы выплата была больше

СФР рассказал, как повысить средний дневной заработок для пособия по БиР.

При расчете пособия по беременности и родам учитывают заработок за два года до начала декретного отпуска, напомнил Соцфонд.

Выплата равна 100% среднего заработка за этот период. Ее перечислят единоразово:

за 140 дней отпуска по беременности и родам (70+70) – стандартный срок;

156 дней (70+86) – при осложненных родах;

194 дня (84+110) – при многоплодной беременности.

Так, в 2025 году при стандартном отпуске в 140 дней минимальный размер пособия составит 103 285 руб., а максимальный — 794 355 руб.

Если женщина в расчетный период была в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком – эти годы можно заменить на предшествующие, отмечает фонд.

Например:

Если декретный отпуск по БиР будет в 2026 году, его рассчитают на основе зарплаты за 2025 и 2024. Но, если в 2024 был отпуск по уходу за другим ребенком, этот год можно заменить на 2023 и повысить средний дневной заработок.

Заявление на замену лет подают вместе с заявлением на отпуск работодателю.