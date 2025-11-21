Егоров: амнистией за дробление бизнеса воспользовались 25 тысяч компаний

Глава ФНС Даниил Егоров на встрече с Президентом Владимиром Путиным рассказал о предварительных результатах по амнистии за дробление бизнеса.

В 2025 году амнистию получили 25 тыс. компаний или свыше 11 тыс. групп налогоплательщиков. Такие предприниматели смогли сэкономить примерно около 20 млрд рублей налогов.

«Мы максимально пытаемся обеспечить комфортные условия для ведения бизнеса с минимальными барьерами», — заявил Даниил Егоров.

Также он добавил, что налоговики делятся с бизнесом теми рисками, которые сами видят в их работе. Поэтому в 2025 году больше 55% компаний сами уточнили свои обязательства без проведения контрольных мероприятий.

Под конец 2025 года ФНС рассчитывает принести в бюджет 27 трлн рублей или на 8% больше, чем в 2024 году.