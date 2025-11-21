📚 Налоговики сократили истребование документов и пояснений на 40% в 2025 году

ФНС отказалась от истребования 2,5 млн документов. При анализе бизнеса инспекторы все больше ориентируются только на свои внутренние данные.

Глава ФНС Даниил Егоров в ходе рабочей встречи с Президентом Владимиром Путиным рассказал, что налоговики стали требовать от бизнеса меньше документов.

Если раньше ФНС обвиняли в том, что они сокращают число проверок, но увеличивают запросы документов и пояснений, то теперь служба исправила и этот аспект.

«Мы путем последовательной работы вышли на то, что мы сократили истребования практически на 40 процентов», — сказал Даниил Егоров.

Налоговики больше не истребуют 2,5 млн документов, теперь они опираются на внутренние данные для того, чтобы анализировать работу предпринимателей.

В 2025 году налоговая завершила автоматизацию взыскания долгов, это нарастило эффективность на 24%. Также ФНС создала инструменты для того, чтобы налогоплательщики могли управлять догом и получали отсрочки и рассрочки.

Служба выдала отсрочек на сумму более 1 трлн рублей, и это сохранило свыше 2 млн рабочих мест. Затем компании-должники смогут уплатить в бюджет больше 2 трлн рублей.