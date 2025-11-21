Премиум по 9 900 в ДБ 20.11 Моб
🔴 Вебинар: Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и оптимизация →
Обучение для бухгалтеров

Новинки в Клерк.Плюс: масштабные изменения в налоговой системе в 2026 году, новый ФСБУ, а также годовая отчетность

Редакция «Клерка» подготовила подборку самых важных материалов недели и разобрали все изменения, чтобы бухгалтеры могли применять на практике новые знания.

С начала недели в подписке Клерк.Плюс выходят полезные материалы для бухгалтеров. Эксперты «Клерка» разобрались в вопросах, чтобы вы получили свежую информацию в понятном формате.

  • Что поменяется в ставках НДС с 2026 года: обзор поправок в НК РФ.

    Изменения масштабные: ставка 20% станет 22%, перечень товаров под 10% сузят, а для 0% появится новое основание. Ставка 5% для концессионных соглашений — проверяйте договоры заранее.

  • Новый ФСБУ 9/2025 «Доходы»: что изменится в учете и отчетности компаний.

    Ключевые изменения: новая классификация доходов, уточненные правила признания выручки и порядок перехода. 

  • Что будет за утечку персональных данных и как не допустить ее при увольнении. К

    акие обязанности есть у работодателя и как правильно настроить процедуры, чтобы защититься.

  • Налог на прибыль и НДС: как отчитаться за 2025 год и подготовиться к изменениям-2026. 

    Как закрыть 2025 год по прибыли и НДС и что нужно учесть заранее из обновлений-2026. 

  • Среднегодовая стоимость основных средств: как считать, пример.

    Как рассчитать среднегодовую стоимость ОС для налога на имущество. Примеры и пояснения, как использовать показатель в анализе рентабельности.

И это еще не все! Узнайте больше о новых материалах, которые пригодятся бухгалтеру в ежедневной работе, — читайте полный дайджест Клерк.Плюс.

Автор

Консалтинг Онлайн
Защита персональных данных

Регистрация в Роскомнадзоре 2025: инструкция

С 30 мая 2025 года вступает в силу штраф для всех организаций за отсутствие регистрации в Роскомнадзоре в размере 300 000 рублей и еще 8 новых пунктов в статье 13.11 КоАП РФ о нарушениях в области персональных данных.

Регистрация в Роскомнадзоре 2025: инструкция
10

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет