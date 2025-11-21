Новинки в Клерк.Плюс: масштабные изменения в налоговой системе в 2026 году, новый ФСБУ, а также годовая отчетность
Что поменяется в ставках НДС с 2026 года: обзор поправок в НК РФ.
Изменения масштабные: ставка 20% станет 22%, перечень товаров под 10% сузят, а для 0% появится новое основание. Ставка 5% для концессионных соглашений — проверяйте договоры заранее.
Новый ФСБУ 9/2025 «Доходы»: что изменится в учете и отчетности компаний.
Ключевые изменения: новая классификация доходов, уточненные правила признания выручки и порядок перехода.
Что будет за утечку персональных данных и как не допустить ее при увольнении. К
акие обязанности есть у работодателя и как правильно настроить процедуры, чтобы защититься.
Налог на прибыль и НДС: как отчитаться за 2025 год и подготовиться к изменениям-2026.
Как закрыть 2025 год по прибыли и НДС и что нужно учесть заранее из обновлений-2026.
Среднегодовая стоимость основных средств: как считать, пример.
Как рассчитать среднегодовую стоимость ОС для налога на имущество. Примеры и пояснения, как использовать показатель в анализе рентабельности.
