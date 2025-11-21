Новинки в Клерк.Плюс: масштабные изменения в налоговой системе в 2026 году, новый ФСБУ, а также годовая отчетность

Изменения масштабные: ставка 20% станет 22%, перечень товаров под 10% сузят, а для 0% появится новое основание. Ставка 5% для концессионных соглашений — проверяйте договоры заранее.

Что поменяется в ставках НДС с 2026 года: обзор поправок в НК РФ.

Новый ФСБУ 9/2025 «Доходы»: что изменится в учете и отчетности компаний.

Что будет за утечку персональных данных и как не допустить ее при увольнении. К

акие обязанности есть у работодателя и как правильно настроить процедуры, чтобы защититься.