Цифровой рубль

Льготы по операциям с цифровыми рублями будут действовать до конца 2026 года

Центробанк продлил нулевые комиссии на операции еще на год.

Банк России продляет до конца 2026 года период, в течение которого с бизнеса не будут брать комиссии за проведение операций в цифровых рублях, сообщил регулятор.

После этого начнут действовать минимальные комиссии. Тарифы опубликованы на сайте Центробанка.

С 1 сентября 2026 года крупнейшие банки и торговые компании из числа их клиентов должны предоставить возможность физлицам и бизнесу при желании пользоваться цифровыми рублями.

Для физлиц любые операции с цифровыми рублями будут бесплатными. Открыть или закрыть счет на платформе цифрового рубля все пользователи смогут без комиссий, добавил Банк России.

Защита персональных данных

Обработка персональных данных: новые требования с 01.07.2025 и 01.09.2025

Год 2025 насыщен новыми требованиями по обработке персональных данных. С 30 мая действуют новые штрафы за нарушение правил работы с ПДн. С 1 июля Роскомнадзор запустил автоматическую проверку сайтов на базе ИИ. С 1 сентября 2025 года ожидаются новые требования к Согласию об обработке данных. Рассказываем, к чему готовиться бизнесу и как избежать штрафов. 

    понаехавший Тут

    Почему комиссии будут брать с получателей платежей? В чем глубокий смысл этого? Мы не хотим получать цифровые рубли, они нам не нужны!

