Льготы по операциям с цифровыми рублями будут действовать до конца 2026 года

Центробанк продлил нулевые комиссии на операции еще на год.

Банк России продляет до конца 2026 года период, в течение которого с бизнеса не будут брать комиссии за проведение операций в цифровых рублях, сообщил регулятор.

После этого начнут действовать минимальные комиссии. Тарифы опубликованы на сайте Центробанка.

С 1 сентября 2026 года крупнейшие банки и торговые компании из числа их клиентов должны предоставить возможность физлицам и бизнесу при желании пользоваться цифровыми рублями.

Для физлиц любые операции с цифровыми рублями будут бесплатными. Открыть или закрыть счет на платформе цифрового рубля все пользователи смогут без комиссий, добавил Банк России.