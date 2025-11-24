Льготы по операциям с цифровыми рублями будут действовать до конца 2026 года
Банк России продляет до конца 2026 года период, в течение которого с бизнеса не будут брать комиссии за проведение операций в цифровых рублях, сообщил регулятор.
После этого начнут действовать минимальные комиссии. Тарифы опубликованы на сайте Центробанка.
С 1 сентября 2026 года крупнейшие банки и торговые компании из числа их клиентов должны предоставить возможность физлицам и бизнесу при желании пользоваться цифровыми рублями.
Для физлиц любые операции с цифровыми рублями будут бесплатными. Открыть или закрыть счет на платформе цифрового рубля все пользователи смогут без комиссий, добавил Банк России.
Почему комиссии будут брать с получателей платежей? В чем глубокий смысл этого? Мы не хотим получать цифровые рубли, они нам не нужны!