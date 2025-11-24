ФНС рассказала о порядке сдачи отчетности при закрытии ИП

РСВ нужно сдать до дня подачи заявления о закрытии ИП.

В чате ФНС спросили, нужно ли при снятии регистрации в качестве ИП сначала сдать отчеты РСВ и 6-НДФЛ.

РСВ нужно представить с кодом 86 до дня подачи в налоговую заявления о прекращении физлицом деятельности в качестве ИП, ответили налоговики.

