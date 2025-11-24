ЦОК КПК ОСНО 24.11 Мобильная
🔴 Вебинар: Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и оптимизация →
Прекращение деятельности ИП

ФНС рассказала о порядке сдачи отчетности при закрытии ИП

РСВ нужно сдать до дня подачи заявления о закрытии ИП.

В чате ФНС спросили, нужно ли при снятии регистрации в качестве ИП сначала сдать отчеты РСВ и 6-НДФЛ.

РСВ нужно представить с кодом 86 до дня подачи в налоговую заявления о прекращении физлицом деятельности в качестве ИП, ответили налоговики.

Подробнее о том, как составлять отчетность для налоговой и СФР, расскажем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы освоите учет с нуля, научитесь рассчитывать налоги и страховые взносы, работать с кадрами, управлять финансами и использовать нейросети.

Цена со скидкой 72 %: 9 900 ₽ вместо 36 000 ₽. Осталось 5 мест по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Автор

Ольга Ульянова
Налоговые изменения 2026

Отмена льготных ставок по УСН в 2026г. Для кого миграция в льготный регион (налоговый туризм) станет бессмысленной

О том, что по этому способу оптимизации пошел нисходящий тренд, было понятно еще в середине 2024 г. Что ждет «мигрантов» — доначисления, проверки и новые реалии — читайте в статье.

Отмена льготных ставок по УСН в 2026г. Для кого миграция в льготный регион (налоговый туризм) станет бессмысленной

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет