Соцфонд рассказал, как узнать, что нет задолженности или переплаты по взносам
Проверить расчеты с СФР можно с помощью справки.
Страхователи могут получить в СФР справку о состоянии расчетов по страховым взносам.
Так можно сверить точность своих расчетов с фондом и убедиться, что задолженности или переплаты нет, поясняет СФР.
Какие сведения будут в справке:
уплаченные страховые взносы;
возможные пени и штрафы;
возмещение излишне понесенных расходов.
Как можно запросить справку:
в ЛК страхователя на сайте СФР;
в отделении фонда;
через оператора ЭДО.
Дополнительную информацию можно получить по телефону региональных контакт-центров для страхователей.
Через оператора ЭДО 1С Отчетность не присылают акт сверки, сколько не пыталась