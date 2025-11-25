ЦОК КПК ОБЩ 24.11 Мобильная
Отчетность в СФР

Соцфонд рассказал, как узнать, что нет задолженности или переплаты по взносам

Проверить расчеты с СФР можно с помощью справки.

Страхователи могут получить в СФР справку о состоянии расчетов по страховым взносам.

Так можно сверить точность своих расчетов с фондом и убедиться, что задолженности или переплаты нет, поясняет СФР.

Какие сведения будут в справке:

  • уплаченные страховые взносы;

  • возможные пени и штрафы;

  • возмещение излишне понесенных расходов.

Как можно запросить справку:

Дополнительную информацию можно получить по телефону региональных контакт-центров для страхователей.

