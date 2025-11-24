👀 Компании бухгалтеров-предпринимателей дольше всех живут на рынке

Средний возраст компаний в сфере бухгалтерского учета составляет 7 лет. Для сравнения, в других областях этот показатель — 5 лет. Об этом сказано в исследовании сервиса «Финлид» от Точка Банка. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Предприниматели-бухгалтеры реже прекращают деятельности и чаще приходят на рынок, чтобы играть вдолгую. Кроме того, бухгалтерия остается одной из самых стабильных и прибыльных сфер.

С положительной чистой прибылью 2024 год завершили 61% бухгалтерских компаний, это выше среднего по экономике (54%).

В 2024 году средняя чистая прибыль выросла в два раза по сравнению с 2023 годом.

«Роль бухгалтера меняется, и из внутреннего исполнителя специалист становится партнером для бизнеса, который выстраивает процессы, дает рекомендации и сопровождает компанию на всех этапах», — сказано в исследовании.

Аналитики считают, что такой рост отражает то, как изменилась модель работы бизнеса: предприниматели стали чаще отдавать бухгалтерские процессы на аутсорс, а сами специалисты по учету открывают свой бизнес.