Пошаговое руководство, как автоматизировать бухгалтерский учет 

Как автоматизация бухгалтерского учета экономит финансы бизнеса

Бухгалтерский учет «на бумаге» — это затратный по финансам и времени процесс. Особенно нагрузка на специалистов возрастает в отчетный период. Поэтому большинство компаний выбирает автоматизацию бухгалтерии — когда часть обязанностей специалиста переходит в специальные программы.

При ведении бухгалтерского учета организации руководствуются требованиями и правилами, установленными на законодательном уровне. Вот лишь часть из них:

В зависимости от специфики деятельности, активов, обязательств и масштабов компании могут меняться состав форм отчетности и пояснения. В результате отчетность по итогам периода из нескольких страниц трансформируется в целый том — с детальной информацией об организации. И даже бухгалтерский учет в таблицах Excel не спасает от рутины, траты времени и ошибок.

Какие процессы ускоряет автоматизация бухгалтерского учета:

формирование первичных документов;

регистрация хозяйственных операций;

расчет налогов и страховых взносов;

формирование отчетности;

контроль задолженности и взаиморасчетов;

анализ финансовых показателей;

обмен информацией с контролирующими органами.

Важное примечание: автоматизировать можно только хорошо отлаженные процессы учета. Попытка внедрить автоматизацию в ненастроенные процессы может привести к отрицательным результатам — ошибкам в данных, увеличению нагрузки на специалистов, дополнительным затратам на исправление ситуации. В идеале — доверить внедрение программ для автоматизации бухгалтерии квалифицированным специалистам, например, компании RG-Soft.