❗️«Черная пятница-2026» началась! Скидки до 85% на все профкурсы «Клерка»

Открываем неделю самой масштабной распродажи на «Клерке». До 26 ноября 2025 у вас есть шанс купить наши топовые курсы повышения квалификации и профпереподготовки по суперценам. Поторопитесь — количество мест ограничено. Старт обучения 1 декабря.

Период самых выгодных покупок в самом разгаре! Приступайте к изучению новой профессии, чтобы в 2026 году уйти от приевшейся рутины, построить успешную карьеру в интересной для вас области и выйти на высокий уровень дохода. Вы сможете изучить новые правила налоговой реформы-2026 — повысить свой профессионализм, стать более уверенным и востребованным специалистом.

Акция до 26 ноября. Обучение начнется 1 декабря.

Каталог курсов

Не упустите выгодное предложение «Клерка»! После завершения обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.

На курсе вы получите комплексные знания по всем участкам бухгалтерии от учета, налогов и отчетности до уверенной работы в программах. Вы узнаете, как составлять отчетность и работать с ЭДО. Освоите управленку и финанализ, сможете легко проходить проверки и претендовать на должность главбуха.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 70 %: 9 900 ₽ вместо 33 000 ₽. Осталось 6 мест по этой цене.

Записаться

Вы освоите учет с нуля, научитесь работать с кадрами, составлять отчетность для налоговой и СФР, сможете рассчитывать налоги и управлять финансами компании. Мы обновили программу курса и добавили новые уроки по искусственному интеллекту в работе бухгалтера.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 72 %: 9 900 ₽ вместо 36 000 ₽. Осталось 5 мест по этой цене.

Записаться

Вы научитесь рассчитывать зарплату, отпускные и больничные, оформлять пособия, премии и компенсации, составлять штатное расписание и локальные нормативные акты, вести трудовые книжки и защищать компанию от налоговых и трудовых претензий.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 78 %: 6 900 ₽ вместо 31 700 ₽. Осталось 7 мест по этой цене.

Записаться

Вы научитесь работать с аналитикой и отчетностью, узнаете, как решать проблемы бизнеса с помощью продуктов 1С, сможете автоматизировать учет и создавать системные решения. Построите карьеру в одной из самых перспективных и высокооплачиваемых сфер для бухгалтера.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 83 %: 9 900 ₽ вместо 59 990 ₽. Осталось 7 мест по этой цене.

Записаться

Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».