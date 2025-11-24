Выписка из госреестра транспортных средств с 2026 года станет платной

За бумажную выписку из реестра нужно будет заплатить от 100 до 400 рублей.

С 2026 года будут брать плату за предоставление выписки из госреестра транспортных средств.

Об этом сообщали «РИА Новости» со ссылкой на постановление кабмина.

Электронную выписку выдадут бесплатно владельцам транспортных средств и государственным органам.

Для всех остальных, например, автодилеров, посредников по сделкам с автомобилями и владельцам отраслевых интернет-ресурсов, электронная выписка обойдется в 200 рублей.

Плата за бумажную версию выписки для автовладельцев и госорганов составит от 100 до 400 рублей в зависимости от вида выписки. Для всех остальных – 400 рублей. При объеме бумажной выписки более 5 печатных страниц придется доплатить 20 рублей за каждую дополнительную страницу.

Обычно выписки запрашивает бизнес для продажи и перепродажи подержанных авто. Также их предоставляют судам, органам прокуратуры, следствия и дознания в рамках уголовного и административного судопроизводства, налоговикам и таможенникам.

Также такие выписки могут использовать физлица при продаже личного автомобиля.