Глава ФНС: бизнес будет тратить меньше денег на налоговое сопровождение

Автоматизация и цифровизация в сфере налогов позволит бизнесу экономить средства на налоговое сопровождение, но у бухгалтеров все еще останется работа.

ФНС активно встраивает цифровизацию в бизнес-процессы, собирает данные, чтобы автоматизировать учет, исчисление и уплату налогов. Поэтому актуальным становится вопрос, а будут ли предпринимателям нужны бухгалтеры, юристы и другие подобные специалисты.

Глава ФНС Даниил Егоров в интервью «Ведомостям» заявил, что с учетом возможностей искусственного интеллекта стоит фундаментальный вопрос о месте труда человека в новой экономике.

«Я надеюсь, что издержки на налоговое сопровождение будут снижены», — сказал Егоров.

Однако он добавил, что есть вещи, которые еще не научились автоматизировать. Например, оценку экономической обоснованности расходов. Поэтому для соблюдения НК важно профессиональное суждение бухгалтера при составлении учетной политики и в оценке активов.

