На инвестиционные проекты на Дальнем Востоке направят еще 5 млрд рублей

15 компаний, которые прошли конкурсный отбор и занимаются значимыми проектами на Дальнем Востоке, получат субсидии от правительства.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 20 ноября 2025 года №3351-р. Согласно документу, в 2025 году инвесторы, которые ведут значимые проекты на Дальнем Востоке получат около 5 млрд рублей.

Субсидии предназначены для 15 организаций из сфер логистики, туризма, жилищного строительства и горнодобывающей промышленности. Компании выбрали по итогам специального конкурса. Об этом сказано на сайте кабмина.

За счет правительственных субсидий предприниматели смогут возместить затраты на возведение сетей водо- и теплоснабжения, линий электропередачи, на строительство подъездных путей и другой инфраструктуры.

По программе «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» уже сделали новую индустриальную карту, на которой появляются тысячи точек роста активности. На Чукотке, в Забайкалье и Приморье уже строят предприятия мирового уровня.