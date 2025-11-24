74% упрощенцев выбрали в 2025 году ставку НДС 5%
С 2025 года бизнес с годовым доходом больше 60 млн рублей начал платить НДС. Чтобы предприниматели адаптировались к новому налогу, ФНС установила мораторий на штрафы за нарушение сроков подачи деклараций. В итоге искажение в сдаче отчетности коснулось лишь 2,5% налогоплательщиков.
Об этом рассказал глава ФНС Даниил Егоров в интервью «Ведомостям».
Большинство (74%) тех, кто начал платить НДС в 2025 году, выбрало ставку 5%. Еще 3% применяют 7%, а 15% выбрали 20%.
«НДС – это наиболее стабильный и прозрачный налог с точки зрения сбора, так как он не зависит от финансовых результатов компаний как налог на прибыль», — сказал Даниил Егоров.
Собираемость по НДС не зависит от финансовых результатов бизнеса, которые могут колебаться. Этот налог завязан на уровне потребления, которое «всегда примерно равномерное».
С 1 января 2026 года порог для освобождения от уплаты НДС опустят до 10 млн рублей. Однако налоговики не ждут, что бизнес будет дробиться.
«Дробиться незаметно уже не получится. И что важно, бизнес тоже это понимает», — заявил глава ФНС.
Также он добавил, что уже 25 тыс. компаний, которые применяли схемы дробления, воспользовались амнистией и начали работать в легальном поле.
Узнайте, почему налоговые базы по НДС и УСН не совпадают, — читайте разбор эксперта!
Комментарии2
Опять с подсчётами беда. Или нам чт-то не договаривают?
74+3+15=92. Что выбрали скрытные 8%?
А 8% еще не в курсе, что они платят НДС с 2026, они экономили на бухгалтере, обращались раз в квартал и это не шутка, пишу таким и рассказываю как посчитать все доходы для определения лимита)))