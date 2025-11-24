74% упрощенцев выбрали в 2025 году ставку НДС 5%

Только 15% бизнесменов на УСН решили применять ставку НДС 20%, налог по ставке 7% платят 3% предпринимателей.

С 2025 года бизнес с годовым доходом больше 60 млн рублей начал платить НДС. Чтобы предприниматели адаптировались к новому налогу, ФНС установила мораторий на штрафы за нарушение сроков подачи деклараций. В итоге искажение в сдаче отчетности коснулось лишь 2,5% налогоплательщиков.

Об этом рассказал глава ФНС Даниил Егоров в интервью «Ведомостям».

Большинство (74%) тех, кто начал платить НДС в 2025 году, выбрало ставку 5%. Еще 3% применяют 7%, а 15% выбрали 20%.

«НДС – это наиболее стабильный и прозрачный налог с точки зрения сбора, так как он не зависит от финансовых результатов компаний как налог на прибыль», — сказал Даниил Егоров.

Собираемость по НДС не зависит от финансовых результатов бизнеса, которые могут колебаться. Этот налог завязан на уровне потребления, которое «всегда примерно равномерное».

С 1 января 2026 года порог для освобождения от уплаты НДС опустят до 10 млн рублей. Однако налоговики не ждут, что бизнес будет дробиться.

«Дробиться незаметно уже не получится. И что важно, бизнес тоже это понимает», — заявил глава ФНС.

Также он добавил, что уже 25 тыс. компаний, которые применяли схемы дробления, воспользовались амнистией и начали работать в легальном поле.

