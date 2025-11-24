Хорошая оценка компаний от ФНС не защитит от участия в схемах, потому что «люди очень креативные» — Егоров

Глава ФНС признался, что заключение о финансово-хозяйственной деятельности бизнеса не будет гарантировать выполнение требования проявлять должную осмотрительность.

Налоговики получат полномочия проводить оценку финансово-хозяйственной деятельности компаний. К этому ФНС подключит данные Казначейства, Финмониторинга и других баз, чтобы рассмотреть всю контрактную систему госзакупок и контролировать реализацию национальных проектов.

Новая система оценки — это один из элементов профилактики, который позволяет видеть риски потенциальных нарушений со стороны контрагентов.

«Была проведена серьезная подготовительная работа: мы проанализировали миллионы госконтрактов вместе с их результатами. Там, где обязательства не выполнялись, мы искали индикаторы, присущие только недобросовестным компаниям», — рассказал глава ФНС Даниил Егоров в интервью «Ведомостям».

Фокус работы сместился: если налоговики доначислили налог, значит, на раннем этапе они не поймали и не отработали нарушение. Это говорит о том, что нужно усилить работу по профилактике и предупреждению рисков.

Однако оценка со стороны ФНС не будет гарантией выполнения стандарта должной осмотрительности, поскольку «жизнь разнообразна, а люди очень креативные».

«Могу ли я гарантировать, что такое заключение 100% защищает от участия в нелегальных налоговых схемах? Или привести пример хоть одной экономической оценки, которая абсолютно достоверна? Нет», — заявил Егоров.

Также он добавил, что если превратить скоринг от ФНС в индульгенцию, то через пару лет люди придумают, как этим воспользоваться и обойти систему.