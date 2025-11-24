ЦОК КПК БСН 24.11 Мобильная
Минстрой просит урегулировать работу риелторов

Купить квартиру на первичном рынке безопаснее, чем на вторичном, потому что государство недостаточно регулирует деятельность риелторов.

Государство должно регулировать работу риелторов, считает замглавы Минстроя Никита Стасишин.

«К сожалению, работа риелторов сегодня не настолько подвержена вниманию государства, и от этого возникают перегибы. Здесь нужно точно более внимательно подходить к важности работы риелторов», — заявил Стасишин.

Сейчас купить квартиру на первичном рынке с точки зрения сохранности, экспертизы и чистоты сделки безопаснее, чем на вторичном рынке, уверен он.

По словам чиновника, работу застройщиков уже «до невозможности зарегулировали» и последние шесть лет не меняли правила.

Автор

Консалтинг Онлайн
Защита персональных данных

Обработка персональных данных: новые требования с 01.07.2025 и 01.09.2025

Год 2025 насыщен новыми требованиями по обработке персональных данных. С 30 мая действуют новые штрафы за нарушение правил работы с ПДн. С 1 июля Роскомнадзор запустил автоматическую проверку сайтов на базе ИИ. С 1 сентября 2025 года ожидаются новые требования к Согласию об обработке данных. Рассказываем, к чему готовиться бизнесу и как избежать штрафов. 

Обработка персональных данных: новые требования с 01.07.2025 и 01.09.2025
