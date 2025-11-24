Минстрой просит урегулировать работу риелторов
Государство должно регулировать работу риелторов, считает замглавы Минстроя Никита Стасишин.
«К сожалению, работа риелторов сегодня не настолько подвержена вниманию государства, и от этого возникают перегибы. Здесь нужно точно более внимательно подходить к важности работы риелторов», — заявил Стасишин.
Сейчас купить квартиру на первичном рынке с точки зрения сохранности, экспертизы и чистоты сделки безопаснее, чем на вторичном рынке, уверен он.
По словам чиновника, работу застройщиков уже «до невозможности зарегулировали» и последние шесть лет не меняли правила.
