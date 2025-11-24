Минстрой просит урегулировать работу риелторов

Купить квартиру на первичном рынке безопаснее, чем на вторичном, потому что государство недостаточно регулирует деятельность риелторов.

Государство должно регулировать работу риелторов, считает замглавы Минстроя Никита Стасишин.

«К сожалению, работа риелторов сегодня не настолько подвержена вниманию государства, и от этого возникают перегибы. Здесь нужно точно более внимательно подходить к важности работы риелторов», — заявил Стасишин.

Сейчас купить квартиру на первичном рынке с точки зрения сохранности, экспертизы и чистоты сделки безопаснее, чем на вторичном рынке, уверен он.

По словам чиновника, работу застройщиков уже «до невозможности зарегулировали» и последние шесть лет не меняли правила.