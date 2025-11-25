ЦОК КПК ОБЩ 24.11 Мобильная
🔴 Вебинар: Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и оптимизация →
Вклады

Средний размер вкладов вырос на 10% с января 2025 года

Быстрее всего растут вклады россиян в диапазоне от 3 до 10 млн рублей. Таких вкладчиков стало на 21% больше.

С января по сентябрь 2025 года средний размер вклада физлиц вырос до 425 тыс. рублей или на 10% (+39 тыс.).

Общий объем застрахованных денег на банковских депозитах увеличился на 7,2% — до 80,3 трлн рублей. Об этом сказано в телеграм-канале Агентства по страхованию вкладов.

На 8% выросли вклады населения (60,8 трлн рублей), на 6,1% — вклады ИП (2,7 трлн), на 14,6% — средства на эскроу-счетах (7 трлн).

Активнее всего растут депозиты физлиц от 3 до 10 млн рублей. В этой категории объемы увеличились на 21,3% по сумме и на 21,2% по числу вкладчиков.

Автор

Консалтинг Онлайн
Защита персональных данных

Обработка персональных данных: новые требования с 01.07.2025 и 01.09.2025

Год 2025 насыщен новыми требованиями по обработке персональных данных. С 30 мая действуют новые штрафы за нарушение правил работы с ПДн. С 1 июля Роскомнадзор запустил автоматическую проверку сайтов на базе ИИ. С 1 сентября 2025 года ожидаются новые требования к Согласию об обработке данных. Рассказываем, к чему готовиться бизнесу и как избежать штрафов. 

Обработка персональных данных: новые требования с 01.07.2025 и 01.09.2025
1

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет