Средний размер вкладов вырос на 10% с января 2025 года

Быстрее всего растут вклады россиян в диапазоне от 3 до 10 млн рублей. Таких вкладчиков стало на 21% больше.

С января по сентябрь 2025 года средний размер вклада физлиц вырос до 425 тыс. рублей или на 10% (+39 тыс.).

Общий объем застрахованных денег на банковских депозитах увеличился на 7,2% — до 80,3 трлн рублей. Об этом сказано в телеграм-канале Агентства по страхованию вкладов.

На 8% выросли вклады населения (60,8 трлн рублей), на 6,1% — вклады ИП (2,7 трлн), на 14,6% — средства на эскроу-счетах (7 трлн).

Активнее всего растут депозиты физлиц от 3 до 10 млн рублей. В этой категории объемы увеличились на 21,3% по сумме и на 21,2% по числу вкладчиков.