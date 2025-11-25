Матвиенко высказалась о возвращении статьи за тунеядство на фоне своих прошлых заявлений

Валентина Матвиенко рассказала, как устроена система медицинского страхования: все работающие граждане вносят свой вклад, а за неработающее население платят региональные бюджеты.

Но среди неработающих есть те, кого следует обязать платить за свое медицинское страхование, считает председатель Совфеда.

«Речь идет о тех неработающих, которые ездят на “Мерседесах”, имеют немалые скрытые доходы и при этом не платят ни налоги, ни взносы в систему ОМС. Или о тех, например, кто в центре Москвы сдает свою квартиру за 200 тысяч, а на бумаге показывает, что за 10 тысяч», — пояснила Матвиенко.

Выявлять таких граждан будут налоговики.

По ее словам, статью за тунеядство никто возвращать не собирается. Но будет справедливо, если для этой категории россиян найдут механизм участия в системе ОМС.

В частности, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что у них 700 тысяч вот таких неработающих. Теперь по поручению Правительства в Москве налоговые и социальные службы анализируют, кто эти люди, почему они не работают.

На примере Москвы создадут дорожную карту поэтапного решения этого вопроса.

«Нуждающихся в социальной помощи и поддержке это не коснется», — заверила Матвиенко.

Но чтобы определенные группы трудоспособных граждан вносили свой посильный вклад в систему, правовые механизмы найдут.