Минфин уточнил, как участнику СЭЗ с обособками в разных регионах считать налог на прибыль
В письме от 09.09.2025 № 03-03-06/1/87670 ведомство напомнило, что участники СЭЗ в Крыму и Севастополе могут применять пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль (п. 1.7 ст. 284 НК).
Условие применения льготы – раздельный учет доходов и расходов, полученных при реализации каждого инвестиционного проекта в СЭЗ, и остальных доходов и расходов (абз. 4 п. 1.7 ст. 284 НК).
А согласно п. 2 ст. 288 НК, если у ведущего раздельный учет доходов и расходов с разными ставками налога на прибыль есть обособки, то распределение прибыли между ними идет применительно к каждой такой налоговой базе.
То есть участник СЭЗ при реализации нескольких инвестиционных проектов должен по каждому из них формировать отдельные налоговые базы по налогу на прибыль.
Если у него есть обособки в разных субъектах РФ, каждая из сформированных таким образом налоговых баз распределяется между этими регионами в порядке, установленном ст. 288 НК.
К распределенным по субъектам РФ налоговым базам применяют ставки налога на прибыль, установленные в этих субъектах в соответствии с их законами, уточнил Минфин.
