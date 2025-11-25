Минфин уточнил, как участнику СЭЗ с обособками в разных регионах считать налог на прибыль

По каждому инвестпроекту формируют отдельные налоговые базы. По обособленные подразделения в субъектах РФ применяют ставки налога на прибыль, установленные в этих регионах.

В письме от 09.09.2025 № 03-03-06/1/87670 ведомство напомнило, что участники СЭЗ в Крыму и Севастополе могут применять пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль (п. 1.7 ст. 284 НК).

Условие применения льготы – раздельный учет доходов и расходов, полученных при реализации каждого инвестиционного проекта в СЭЗ, и остальных доходов и расходов (абз. 4 п. 1.7 ст. 284 НК).

А согласно п. 2 ст. 288 НК, если у ведущего раздельный учет доходов и расходов с разными ставками налога на прибыль есть обособки, то распределение прибыли между ними идет применительно к каждой такой налоговой базе.

То есть участник СЭЗ при реализации нескольких инвестиционных проектов должен по каждому из них формировать отдельные налоговые базы по налогу на прибыль.

Если у него есть обособки в разных субъектах РФ, каждая из сформированных таким образом налоговых баз распределяется между этими регионами в порядке, установленном ст. 288 НК.

К распределенным по субъектам РФ налоговым базам применяют ставки налога на прибыль, установленные в этих субъектах в соответствии с их законами, уточнил Минфин.

