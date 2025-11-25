Выручка финтех-компаний за три квартала 2025 года выросла на 14,6%

В основном российский финтех наращивает выручку благодаря переводам средств, платежным сервисам, а также системам бухгалтерских расчетов.

Российские финтех-компании за первые три квартала 2025 года заработали 194 млрд рублей или на 14,6% больше. В 2024 году рост составил 11%.

Лидер рынка — организация «ЮMoney», чья выручка выросла на 17,2% — до 20,9 млрд рублей. На втором месте — Saby с выручкой 14,5 млрд рублей (+ 24,3%), на третьем — сервис заправки автомобилей с онлайн-оплатой Benzuber. У этой компании выручка упала на 6,2% — до 11,6 млрд рублей.

В 2024 году первые места распределялись следующим образом: «ЮMoney» (17,8 млрд рублей), Benzuber (12,3 млрд) и Saby (11,6 млрд). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитическое агентство Smart Ranking.

За девять месяцев 2025 года сильнее всего росло направление, связанное с переводами средств. По этой статье и нарастили выручку на 48,6% или на 12,1 млрд рублей. Еще одна точка роста — платежные сервисы, которые принесли выручку в размере 46,7 млрд (+29,1%), а также системы бухгалтерских расчетов — 25,5 млрд (+22,7%).

«Сегмент растет благодаря цифровизации малого бизнеса и переходу компаний на автоматизированные облачные решения», — сказали в Smart Ranking.

Гендиректор ИК «Инициатива» Алексей Гориславец считает, что за два-три года рынок финтеха может расти на 10-12% в год. В случае возвращения иностранных компаний в РФ на рынке обострится конкуренция, а также появится больше возможностей для международных переводов. Это создаст дополнительные вызовы отрасли.