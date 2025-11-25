👀 Есть нюансы сдачи отчетности, если единоличный исполнительный орган – это УК в лице гендира

Когда отчетность подписывает гендиректор – единоличный исполнительный орган, МЧД-доверенность не нужна. А если другой сотрудник – то нужна.

У ООО единоличный исполнительный орган (ЕИО) – управляющая компания в лице генерального директора. Нужна ли МЧД для сдачи отчетности в налоговую за ООО таким налоговым представителем, спросил налогоплательщик. При создании МЧД появляется комментарий, что представитель и ЕИО доверителя не могут быть одном и тем же лицом.

Управляющая компания – это законный представитель ООО, а ее гендиректор законный представитель УК. Следовательно и ООО.

То есть в случае подписания налоговой отчетности ООО генеральным директором УК – доверенность не нужна, пояснили налоговики.

А если ту же отчетность будет подписывать другой сотрудник УК, например, бухгалтер, то его полномочия должны быть подтверждены доверенностью.

