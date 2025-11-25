ЦОК КПК БСН 24.11 Мобильная
❗ Кабмин готовит новые решения для борьбы с теневой экономикой

Правительство хочет снизить долю теневого сектора в экономике, поэтому готовит новые меры для борьбы с нелегалами.

Глава Минфина Антон Силуанов рассказал о планах кабмина подготовить решение по снижению теневого сектора в российской экономике.

Власти будут пересматривать и сокращать льготы, которые приводят к снижению отчислений в социальные фонды и фонды ОМС.

«Решение о снижении уровня теневого сектора так называемого, где тоже находятся плательщики, которые сегодня не участвуют в формировании доходов социальных фондов, включая фонд обязательного медицинского страхования», — сказал Антон Силуанов.

Основные положения уже «в высокой степени готовности».

Также глава Минфина обозначил приоритетную задачу бюджетной политики — дать Центробанку возможность снизить ключевую ставку.

  • fressigran@
    Главный бухгалтер

    На следующий год власти сократили расходы на медицину. Вопрос знатокам: куда реально пойдут деньги, перечисленные в ФОМС в составе ЕНП?

  • Алексей Т.
    Главный бухгалтер

    Это так и надо читать, что собираются "снижать теневой сектор" путем сокращения льгот(легальному бизнесу, естественно) или просто что увидели, то и написали?

