❗ Кабмин готовит новые решения для борьбы с теневой экономикой

Правительство хочет снизить долю теневого сектора в экономике, поэтому готовит новые меры для борьбы с нелегалами.

Глава Минфина Антон Силуанов рассказал о планах кабмина подготовить решение по снижению теневого сектора в российской экономике.

Власти будут пересматривать и сокращать льготы, которые приводят к снижению отчислений в социальные фонды и фонды ОМС.

«Решение о снижении уровня теневого сектора так называемого, где тоже находятся плательщики, которые сегодня не участвуют в формировании доходов социальных фондов, включая фонд обязательного медицинского страхования», — сказал Антон Силуанов.

Основные положения уже «в высокой степени готовности».

Также глава Минфина обозначил приоритетную задачу бюджетной политики — дать Центробанку возможность снизить ключевую ставку.