ФНС разъяснила, что важное нужно знать о валютных операциях с иностранцами

Чаще всего россияне нарушают валютное законодательство в ситуациях, когда рассчитываются с иностранцами наличными или иными способами. Обязательно нужно это делать через банковские счета.

Самый распространенный риск при совершении валютных операций с иностранцами — неисполнение резидентами своих обязанностей, которые указаны в ст. 14 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ. Согласно ей, документы и расчеты при проведении валютных операций должны идти только через банковские счета.

Например, если иностранец хочет купить транспортное средство, недвижимость или получить деньги от работодателя, то все такие расчеты должны проходить через банк. Это также касается расчетов в рублях.

«Операции, произведенные за наличный расчет, будут считаться незаконными валютными операциями», — сказано на сайте ФНС.

За нарушение валютного законодательства будет штраф — от 20% до 40% от суммы сделки.

