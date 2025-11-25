Агент при удержании вознаграждения должен применять свою ККТ

При агентских сделках агент должен применять ККТ и оформлять чеки с дополнительными реквизитами.

Налоговая служба разъяснила, как оформить кассовый чек при деятельности в рамках агентских договоров.

По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права и становится обязанным агент. В таком случае регистрировать и применять ККТ обязан агент.

Если агент действует от имени и за счет принципала, то применять ККТ должен принципал, но агент также вправе применять ККТ, зарегистрированную за ним, вместо принципала.

Для деятельности в рамках агентских договоров в состав кассового чека нужно включать дополнительные реквизиты:

Реквизит Когда применяют «Признак агента» (тег 1057) Когда все предметы расчета в чеке содержат сведения о проведении расчетов пользователем в качестве одного из видов агентов: платежного агента (субагента), банковского платежного агента (субагента), комиссионера, поверенного или иного агента. Тогда реквизит «признак агента по предмету расчета» (тег 1222) для предметов расчета не применяется. «Признак агента по предмету расчета» (тег 1222) Если чек содержит как предметы расчета, которые должны содержать сведения о расчетах в качестве агента, так и предметы расчета, которые этих сведений не содержат. Реквизит «признак агента» (тег 1057) не включается в чек.

Если агент реализует товары (работы, услуги) сторонних компаний – указывают реквизиты «данные поставщика» (тег 1224), «ИНН поставщика» (тег 1226) в соответствующем предмете расчета. Выручка по таким товарным позициям будет отнесена к выручке поставщика таких товаров (работ, услуг).

Агент при удержании своего вознаграждения должен применять свою ККТ. Сумма вознаграждения агенту должна быть указана в отдельном реквизите «предмет расчета» (тег 1059). В отношении этого вознаграждения реквизит «признак предмета расчета» (тег 1212) должен иметь значение 11 — «о вознаграждении пользователя, являющегося платежным агентом (субагентом), банковским платежным агентом (субагентом), комиссионером, поверенным или иным агентом».

Это предусмотрено:

в таблице 25 приказа для ФФД версии 1.05;

таблице 63 приказа для ФФД версии 1.1;

таблице 101 приказа для ФФД версии 1.2.

Подробнее о том, как работать с ККТ и онлайн-кассами, расскажем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы освоите учет с нуля, научитесь рассчитывать налоги и страховые взносы, составлять отчетность для налоговой и СФР, управлять финансами и использовать нейросети.

Цена со скидкой 72 %: 9 900 ₽ вместо 36 000 ₽. Осталось 4 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.