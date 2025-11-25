⌛ Жителям Краснодарского края напомнили, когда нужно уплатить налоги за 2024 год
Заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками ИФНС № 5 по Краснодару Светлана Панфилова напомнила, что имущественные налоги нужно уплатить не позднее 1 декабря 2025 года.
Налоговики уже разослали уведомления об уплате налогов несколькими способами:
через личные кабинеты физлиц и мобильное приложение «Налоги ФЛ»;
через портал Госуслуг;
по почте заказным письмом.
«Налоговое уведомление также может содержать информацию об НДФЛ в отношении доходов, по которым он не был удержан, и сведения о доходах, полученных от процентов по вкладам», — сказала Светлана Панфилова.
Чтобы проверить, верно ли исчислили налоги, можно воспользоваться сервисом «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
