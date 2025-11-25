ЦОК КПК БСН 24.11 Мобильная
Налог на имущество физических лиц

⌛ Жителям Краснодарского края напомнили, когда нужно уплатить налоги за 2024 год

В уведомления об уплате имущественных налогов могут включить НДФЛ, который не был удержан, а также налог с процентного дохода по вкладам.

Заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками ИФНС № 5 по Краснодару Светлана Панфилова напомнила, что имущественные налоги нужно уплатить не позднее 1 декабря 2025 года.

Налоговики уже разослали уведомления об уплате налогов несколькими способами:

  • через личные кабинеты физлиц и мобильное приложение «Налоги ФЛ»;

  • через портал Госуслуг;

  • по почте заказным письмом.

«Налоговое уведомление также может содержать информацию об НДФЛ в отношении доходов, по которым он не был удержан, и сведения о доходах, полученных от процентов по вкладам», — сказала Светлана Панфилова.

Чтобы проверить, верно ли исчислили налоги, можно воспользоваться сервисом «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

