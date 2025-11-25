Можно ли получить НДС-вычет при безвозмездном получении имущества

При передаче имущества на безвозмездной основе счета-фактуры в книге покупок не регистрируют и вычет по НДС не полагается.

Минфин в письме от 16.09.2025 № 03-07-11/90102 разъяснил, как облагается НДС передача имущества хозяйственному обществу (без увеличения уставного капитала), в том числе на безвозмездной основе.

Передача имущественных прав, в том числе на безвозмездной основе, это реализация, поэтому облагается НДС (п. 1 ст. 146 НК).

Операции по передаче имущества в качестве вклада в имущество хозяйственного общества не указаны как освобожденные от НДС в п. 2 ст. 146 и ст. 149 НК, а значит, облагаются НДС в общеустановленном порядке.

При получении имущества на безвозмездной основе налогоплательщик дополнительно к его цене должен предъявить покупателю соответствующую сумму НДС (п. 1 ст. 168 НК).

Но при передаче имущества на безвозмездной основе передающая сторона к оплате НДС не предъявляет, а счета-фактуры, полученные при безвозмездной передаче товаров, в книге покупок не регистрируются – п. 19 раздела II Правил ведения книги покупок, применяемой при расчетах по НДС, утвержденных Постановлением Правительства от 26 декабря 2011 г. № 1137.

Соответственно, вычет НДС, выделенного в этих счетах-фактурах, не производится, уточнил Минфин.

