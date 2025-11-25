ФНС объяснила, могут ли два нерезидента провести куплю-продажу квартиры за наличные

У нерезидентов РФ нет ограничений по сделкам в наличной валюте, они могут проводить такие операции только между собой.

В чате ФНС возник вопрос, имеют ли право два нерезидента РФ заключить сделку купли-продажи квартиры и провести расчет наличными. Пользователь интересуется, попадут ли эти деньги под валютный контроль.

Представитель ФНС ответил, что физлица-нерезиденты имеют право между собой совершать расчеты в наличной валюте. В том числе и сделки по покупке или продаже недвижимости.

Недавно мы писали, что россияне часто нарушают валютное законодательство, когда ведут с иностранцами расчеты в наличных. Это нужно делать только через банковские счета.