😦 На АУСН банк может неверно разметить безвозмездную помощь от учредителя, и будет налог

Бизнес на АУСН имеет право до 7 числа каждого месяца проверить разметку операций в личном кабинете уполномоченного банка, а также вносить в них корректировки.

Единственный учредитель компании на АУСН внес деньги на расчетный счет с указанием «безвозмездная финансовая помощь». В чате ФНС у налоговиков спрашивают — почему пришел налог.

Представитель ФНС порекомендовал в этой ситуации проверить корректность разметки банковской операции.

«Если операция размечена банком как "Приход", то для правильности определения налоговой базы и расчета налога Вам необходимо в личном кабинете банка переразметить данную банковскую операцию, изменив на признак "Неналоговая база"», — сказано в чате ФНС.

Также предпринимателям, которые применяют АУСН, нужно не позднее 7 числа каждого месяца проверять полноту и правильность разметки операций в личном кабинете банка. Если что-то не соответствует, то важно вносить корректировку в разметку.