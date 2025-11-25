🔢 С 2018 года накопленная инфляция превысила 66%. Рассчитайте сами с помощью нового калькулятора от «Клерка»!

«Клерк» предлагает каждому самостоятельно оценить экономическую ситуацию в разных странах с помощью нового калькулятора инфляции.

Тема инфляции болезненная для экономики многих стран. Чтобы точнее оценивать риски и возможности своего бизнеса, важно ориентироваться на этот параметр. Чтобы вам было проще это сделать, «Клерк» запустил калькулятор инфляции!

Рассчитайте изменение покупательной способности денег за выбранный период с учетом инфляции в выбранной стране.

Установив нужные параметры, можно получить интересные данные. Например, в России с января 2018 по ноябрь 2025 года накопленная инфляция превысила 66%!

Калькулятор использует официальные данные по инфляции (ИПЦ — индекс потребительских цен) для выбранной страны. Расчеты показывают, как изменилась покупательная способность денег за выбранный период.