🔢 С 2018 года накопленная инфляция превысила 66%. Рассчитайте сами с помощью нового калькулятора от «Клерка»!
Тема инфляции болезненная для экономики многих стран. Чтобы точнее оценивать риски и возможности своего бизнеса, важно ориентироваться на этот параметр. Чтобы вам было проще это сделать, «Клерк» запустил калькулятор инфляции!
Рассчитайте изменение покупательной способности денег за выбранный период с учетом инфляции в выбранной стране.
Установив нужные параметры, можно получить интересные данные. Например, в России с января 2018 по ноябрь 2025 года накопленная инфляция превысила 66%!
Калькулятор использует официальные данные по инфляции (ИПЦ — индекс потребительских цен) для выбранной страны. Расчеты показывают, как изменилась покупательная способность денег за выбранный период.
