Безработным с детьми предлагают установить выплату независимо от других пособий

Пособия будут платить при рождении второго и последующих детей до достижения семи лет.

Депутаты от ЛДПР предлагают ввести выплату ежемесячного пособия для неработающих родителей, воспитывающих двух и более детей.

Документ направлен на заключение в кабмин, пишет ТАСС.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон о государственных пособиях гражданам, имеющим детей. Предусмотрено предоставление права на выплаты неработающим матерям, отцам, опекунам и иным законным представителям, воспитывающим двух и более детей.

Пособие будут платить со дня рождения второго и последующих детей до достижения каждым семи лет. Оно не будет зависеть от наличия других государственных пособий.

Размер такого пособия будет не меньше МРОТ. Платить его будет СФР, как и другие аналогичные пособия.

Авторы инициативы уверены, что реализация законопроекта поможет создать благоприятные условия для укрепления института семьи и обеспечить достойный уровень жизни подрастающего поколения.