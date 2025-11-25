«Клерк» поможет рассчитать, сколько бизнес заплатит за электричество в 2025 году

Чтобы предприниматели точно понимали, сколько им понадобиться уплатить за электроэнергию, «Клерк» создал калькулятор. Вводите нужные параметры — и получайте сумму!

У «Клерка» появился новый инструмент — калькулятор стоимости электроэнергии 2025.

Он поможет рассчитать стоимость потребления электроэнергии вашими приборами с учетом различных тарифных планов.

Чтобы получить результат, нужно указать точные параметры:

тип счетчика (однотарифный, двухтарифный, трехтарифный);

стоимость электроэнергии (руб/кВт·ч);

потребляемую мощность электроприбора;

время работы прибора в сутки.

Калькулятор стоимости электроэнергии от «Клерка». Пример расчета.

Например, восемь часов работы прибора 1,5 тыс. Вт обойдется в 2,7 тыс. рублей в месяц. С учетом того, что счетчик однотарифный, а электроэнергия стоит 7,5 руб/кВт·ч.