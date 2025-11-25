Решение ВС РФ 2025: иск можно направлять по месту фактического жительства ответчика

Суды могут рассматривать дела по месту фактического проживания участников процесса и не перенаправлять документы в другие регионы, где они прописаны.

Верховный суд разрешил направлять исковые требования по месту фактического жительства ответчиков, а не по месту их прописки. Это упростит рассмотрение споров.

Изначально страховая компания подала иск к физлицу о возмещении ущерба. Документы передали в Химкинский городской суд Московкой области. Однако там перенаправили дело в районный суд Улан-Удэ, поскольку ответчик зарегистрирован в Бурятии, а подмосковный адрес — это место временного пребывания. Об этом сказано на сайте ВС.

Апелляционный суд оставил решение первой инстанции о передаче дела без изменения. Аргументом стало то, что длительное пребывание в одном населенном пункте не свидетельствует о смене места жительства. Кассационная инстанция поддержала этот вывод.

Ответчик обратился с жалобой в Верховный суд, в которой доказал, что фактически проживает в Московской области, а также работает там. Он предоставил копии договора аренды и трудового договора, справки с места работы.

В результате ВС не нашел оснований для передачи дела в другой регион по адресу регистрации участника процесса.