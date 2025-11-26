🎄 27% россиян хотят найти подработку перед Новым годом

Больше всего в конце 2025-начале 2026 года стремится подработать молодежь, в основном представители сферы услуг и торговли.

Найти подработку перед Новым годом хотят 27% россиян. Такие данные получил финансовый маркетплейс «Выберу.ру».

«По данным исследования, 27% респондентов планируют найти предновогоднюю подработку. При этом более 70% из этой категории респондентов признались, что короткий заработок перед праздниками является для них ежегодной традицией», — указали авторы опроса.

При этом 34% опрошенных уточнили, что дополнительные заработки составляют до 10% их бюджета. Для 29% подработка обеспечивает от 10 до 20% дохода, еще для 23% — от 20% до 30% заработка. А у 14% дополнительный заработок превышает 30% ежемесячного дохода.

Больше всего стараются подработать россияне 25-34 лет – 44%. Среди респондентов 18-24 лет о таком намерении сообщили 38%, а в возрасте 35-44 лет — 32%. Среди россиян 45-54 лет подработку ищут 19%, а среди тех, кто старше 55 лет — 14%.

Среди ищущих подработку 32% составляют представители сферы услуг, еще 27% — работники торговли.

Среди представителей креативных индустрий и маркетинга подработку берут 19%, а в финансовой сфере — 15%.

46% из тех, кто регулярно ищет подработку перед праздниками, работают удаленно или в гибридном формате. 31% работает в офисах, а 16% владеют бизнесом. Еще 7% на данный момент не работают.

Самый популярный формат подработок – дополнительные рабочие смены на основном месте работы, его выбрали 36% опрошенных.

Еще 29% берут проекты вне основного места работы и работают в выходные и по вечерам, а 19% — во время рабочего дня на основном месте работы.

Почти половина опрошенных скрывают факт подработки от начальства.

В опросе участвовали 3 000 человек в возрасте от 18 до 60 лет.