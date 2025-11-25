Сделкам с недвижимостью предлагают дать период охлаждения на 7 дней
25 ноября 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект о периоде охлаждения при сделках с недвижимостью. Изменения позволят защитить права и интересы добросовестных покупателей жилья.
В течение семи дней собственник недвижимости сможет оценит свое решение продать объект. Этого времени хватит, чтобы осознать возможное влияние мошенников и отказаться от сделки.
«Введение такого порядка в России позволит обеспечить надежную защиту добросовестных участников вторичного рынка недвижимости от мошенничеств и недоразумений, а сам рынок — от дезорганизации», — сказано в пояснительной записке.
Согласно новому механизму, в сделках с недвижимостью будут использовать защищенный счет или банковский аккредитив — безналичный расчет с гарантией исполнения сторонами своих обязательств.
