Сделкам с недвижимостью предлагают дать период охлаждения на 7 дней

У собственника жилья будет семь дней, чтобы оценить свое решение по продаже недвижимости. Кроме того, сделки предлагают проводить через банковские аккредитивы с гарантией исполнения обязательств.

25 ноября 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект о периоде охлаждения при сделках с недвижимостью. Изменения позволят защитить права и интересы добросовестных покупателей жилья.

В течение семи дней собственник недвижимости сможет оценит свое решение продать объект. Этого времени хватит, чтобы осознать возможное влияние мошенников и отказаться от сделки.

«Введение такого порядка в России позволит обеспечить надежную защиту добросовестных участников вторичного рынка недвижимости от мошенничеств и недоразумений, а сам рынок — от дезорганизации», — сказано в пояснительной записке.

Согласно новому механизму, в сделках с недвижимостью будут использовать защищенный счет или банковский аккредитив — безналичный расчет с гарантией исполнения сторонами своих обязательств.