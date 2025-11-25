Депутаты разработали механизмы борьбы со сделками по «схеме Долиной»

Предлагается нотариально заверять и страховать сделки, если жилье – единственное для продавца или покупателя.

Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон подготовили меры борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью с участием пожилых людей.

«Среди основных следует выделить следующие: обязательное нотариальное удостоверение всех сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества;

обязательное страхование сделок с недвижимостью в уполномоченных организациях, если такое имущество является для продавца или покупателя единственным», — написали депутаты.

Обращение направили председателю Верховного суда Игорю Краснову.

Депутаты сообщили о жалобах россиян. Часто продавцы пожилого возраста после закрытия сделки подают иск в суд, чтобы признать подписанные документы недействительными. Причиной называют отсутствие у бывшего владельца недвижимости намерения ее продавать.

На практике суды занимают сторону истца: признают документы недействительными, возвращают ему имущество, а покупателям отказывают в возмещении ущерба. То есть люди лишаются и квартиры, и денег.

На сегодняшний день суды признали недействительными уже более 3 000 таких сделок, указали авторы обращения. Поэтому они просят представить позицию ВС РФ по вопросу и дать оценку сложившейся судебной практике.

Ранее компенсацию за утрату жилья предложили распространить на тех, кто купил у якобы невменяемых продавцов.