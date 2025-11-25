Депутаты разработали механизмы борьбы со сделками по «схеме Долиной»
Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон подготовили меры борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью с участием пожилых людей.
«Среди основных следует выделить следующие:
обязательное нотариальное удостоверение всех сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества;
обязательное страхование сделок с недвижимостью в уполномоченных организациях, если такое имущество является для продавца или покупателя единственным», — написали депутаты.
Обращение направили председателю Верховного суда Игорю Краснову.
Депутаты сообщили о жалобах россиян. Часто продавцы пожилого возраста после закрытия сделки подают иск в суд, чтобы признать подписанные документы недействительными. Причиной называют отсутствие у бывшего владельца недвижимости намерения ее продавать.
На практике суды занимают сторону истца: признают документы недействительными, возвращают ему имущество, а покупателям отказывают в возмещении ущерба. То есть люди лишаются и квартиры, и денег.
На сегодняшний день суды признали недействительными уже более 3 000 таких сделок, указали авторы обращения. Поэтому они просят представить позицию ВС РФ по вопросу и дать оценку сложившейся судебной практике.
Ранее компенсацию за утрату жилья предложили распространить на тех, кто купил у якобы невменяемых продавцов.
почему бы не ввести обязательную регистрацию продавца по новому месту жительства? до момента получения денег (которые, например лежат на депозите в банке). Вроде , раньше не выписывали в "никуда"
я не понимаю! государство же не прощает, если те же самые мошенники заставили бабку бутылку с горючей смесью куда-то бросить, сразу и уголовка и прочее, а с квартирой наоборот - "пострадавшая"