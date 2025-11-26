😏 Шесть из 10 россиян настороженно относятся к передаче управления деньгами ИИ

Большинство россиян не стали бы ждать совета от нейросетей о том, как им управлять финансами.

ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что большинство россиян негативно относится к передаче управления финансами искусственному интеллекту (ИИ).

Более открыты к рекомендациям от новых технологий представители младшего поколения. Они воспринимают такие изменения как нормальный шаг вперед. Об этом сказано в исследовании.

Финансовые накопления есть у половины участников опроса, но регулярно их пополняет не больше 15%. В основном они копят эпизодически. Каждый пятый начал откладывать деньги еще до того, как смог «набить» финансовую подушку.

Не имеет никаких накоплений четверть жителей России.

Недавно мы писали, что Силуанов обещает активнее использовать нейросети в бюджетном процессе.