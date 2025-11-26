Клиенты ВТБ могут оплачивать квитанции из мессенджеров и почты

Банк решил упростить проведение платежей тем, кто часто получает квитанции по электронной почте или в чатах. Теперь этим файлом можно поделиться с приложением «ВТБ Онлайн» и провести оплату.

ВТБ запустил функцию оплаты квитанций напрямую из мессенджеров, электронной почты или галереи телефона.

Документ с квитанцией нужно переслать в приложение «ВТБ Онлайн» через кнопку «Поделиться». Принимают файлы в форматах: PDF, JPG или PNG. Система сама определит QR-код или платежные реквизиты, а также заполнит форму. Об этом сказано на сайте банка.

Сервис доступен владельцем смартфонов на Android с установленным приложением «ВТБ Онлайн» (начиная с версии 19.18). Пользователи iOS могут платить через веб-версию банка.