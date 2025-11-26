💲 Курс доллара, евро и юаня на 26 ноября 2025 года

На 26 ноября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 78,9 рубля, курс евро — 90,9.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 26 ноября 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 78,9615 рубля Евро 90,9698 рубля Юань 11,1052 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 26 ноября 2025 года. Источник: ЦБ.

По данным на 25 ноября 2025 года, курс доллара был 78,9202 рубля, евро — 91,3672, а юаня — 11,0516.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что доллар — ненадежная валюта, поэтому Россия его не использует в международных расчетах. С партнерами из БРИКС рассчитываются напрямую в национальных валютах. Однако тема создания своей системы взаиморасчетов идет «вязко».

